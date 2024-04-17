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14:51, 17 апреля 2024Россия

Тысячи чеченцев прошли по Грозному с флагами и зажгли дымовые шашки

В Грозном в честь окончания КТО прошла манифестация с флагами и дымовыми шашками

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Тысячи чеченцев прошли по столице республики городу Грозному с флагами и в конце манифестации зажгли дымовые шашки. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

По данным телеканала, демонстрация была посвящена окончанию контртеррористической операции (КТО). «В шествии приняли участие студенты вузов, старшеклассники городских школ, спортсмены, творческие коллективы и многие другие. На мероприятии собралось около пяти тысяч человек», — сообщили журналисты канала с места событий.

Активные боевые действия в Чечне продолжались до 2000 года, после чего происходили периодические столкновения между федералами и боевиками. В конце 1990-х — начале 2000-х годов в нескольких российских городах была совершена серия террористических актов. Режим КТО отменили в Чечне только в 2009 году. Тогда глава республики Рамзан Кадыров заявил, что «чеченский народ выиграл борьбу с международным терроризмом». При этом он признал, что в горах республики все еще скрываются боевики.

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      Марк Леонов
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