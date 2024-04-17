В Белоруссии приняли закон о приостановлении действия ДОВСЕ

Нижняя палата парламента Белоруссии приостановила действие ДОВСЕ

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь приняла законопроект о приостановлении действия для республики Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Приостановление действия ДОВСЕ не означает выхода Белоруссии из Договора и прекращения осуществления в Вооруженных Силах внутренних процедур, связанных с его выполнением. Мы готовы будем возобновить выполнение Договора в случае возврата к его выполнению странами — членами НАТО», — сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект поступит на подпись президенту страны Александру Лукашенко после одобрения Советом Республики Национального собрания.

Ранее парламент Молдавии одобрил законопроект о приостановке действия ДОВСЕ на территории страны. Как отметили создатели законопроекта, такое решение приняли с учетом коренного изменения обстоятельств с момента подписания договора.