Парламент Молдавии одобрил приостановку действия ДОВСЕ

Парламент Молдавии одобрил законопроект о приостановке действия ДОВСЕ

Парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Решение было принято на заседании, трансляция которого доступна на YouTube.

«Республика Молдова приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, с возможностью в дальнейшем вернуться к его выполнению», — гласит текст документа. Решение поддержали 53 депутата от правящей партии «Действие и солидарность» из 101 депутата парламента.

Как отметили создатели законопроекта, такое решение приняли с учетом коренного изменения обстоятельств с момента подписания договора. После этого одобрить законопроект должен президент страны. Он вступит в силу спустя 150 дней после получения уведомления государствами-участниками договора.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что после стабилизации ситуации в мире потребуются новые международные соглашения, в том числе альтернативы ДОВСЕ. По его словам, сегодня многие структуры работают не на созидание, а на раскачивание ситуации.