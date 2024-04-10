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16:03, 10 апреля 2024Мир

В России рассказали о будущей альтернативе ДОВСЕ

Депутат Чепа заявил о необходимости новых соглашений вместо ДОВСЕ в будущем
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

После стабилизации ситуации в мире потребуются новые международные соглашения, в том числе, альтернативы Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что новые соглашения должны будут учитывать условия многополярного мира.

«Сегодня многие структуры работают не на созидание, а на раскачивание ситуации. Это заметно и понятно. Поэтому, когда ситуация в мире стабилизируется, нам необходимо будет пересмотреть многие соглашения в силу того, что невыполнение прежних привело и до сих пор приводит к эскалации напряженности в Европе и в мире. Новые соглашения должны будут учитывать интересы всех стран, а не каких-то элит», — подчеркнул политик.

Чепа также добавил, что, по его мнению, возвращения к старым договоренностям ждать не стоит. Речь идет именно о разработке новых договоренностей.

«Мир поменялся, он стал многополярным. Это, в первую очередь, вносит изменения, которые необходимо учитывать [при заключении будущих соглашений]», — заключил депутат.

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Ранее сообщалось, что парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ. До этого о приостановке участия в договоре с 8 апреля объявила Турция. Издание Bloomberg информировало, что решение Анкары свидетельствует об улучшении отношений с США в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон в мае этого года.

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