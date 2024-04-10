Еще одна страна приостановит участие в ДОВСЕ

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ из-за выхода РФ

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). За это проголосовали 177 депутатов, сообщает ТАСС.

Государственный секретарь венгерского МИД Петер Старай отметил, что ДОВСЕ «утратил свое значение в связи с выходом из него России».

Ранее о приостановке участия в договоре с 8 апреля объявила Турция. Издание Bloomberg информировало, что решение Анкары свидетельствует об улучшении отношений с США в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон в мае этого года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что система безопасности в Европе деградировала из-за отсутствия диалога, которого нет не по вине России.