Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 17 апреля 2024Россия

В России участник СВО надел на школьника амуницию с нашивкой «груз 200»

В Карелии боец СВО надел на ученика амуницию с нашивкой «груз 200 — мы вместе»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В карельском городе Костомукше боец специальной военной операции (СВО) встретился с учениками одной из местных школ. Об этом рассказали в сообществе республиканского отделения фонда «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте».

На одном из снимков с мероприятия, опубликованном изданием «Без формата», видно лежащего на тканевых носилках школьника в бронежилете с нашивкой «груз 200 — мы вместе».

В сообщении пресс-службы отделения фонда говорится, что амуницию боец СВО принес с собой и «позволил ребятам на практике почувствовать на себе часть солдатской ноши».

Нашивку «груз 200 — мы вместе» связывают с ЧВК «Вагнер», такую носил, в частности, основатель компании Евгений Пригожин. На фотографии с мероприятия на амуниции также можно заметить еще одну нашивку, напоминающую патч «Вагнера».

Ранее в одной из школ Белгородской области появилась парта в честь забившего ножом женщину бойца СВО. В 2020-м году россиянина приговорили к 12 годам колонии строгого режима, он получил свободу после службы в отряде «Шторм Z».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миротворцы досрочно покидают Нагорный Карабах. Об этом договорились Путин и Алиев

      В России решили избавиться от пустотелого Ленина

      Мощная пыльная буря надвинулась на российский регион

      Раскрыты подробности про новую группировку России в зоне СВО

      В Санкт-Петербурге фура обрушила расположенные над дорогой ветхие трубы

      Средства ПВО пресекли атаку ВСУ на еще один российский регион

      Кулеба предрек крах украинской экономики

      Считавшиеся в Киеве вывезенными в Россию 160 украинских детей нашлись в Германии

      Twitch оштрафовали в России на миллион рублей

      Россиянка из мести заказала ограбление родителей и попалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше