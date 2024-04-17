В России участник СВО надел на школьника амуницию с нашивкой «груз 200»

В Карелии боец СВО надел на ученика амуницию с нашивкой «груз 200 — мы вместе»

В карельском городе Костомукше боец специальной военной операции (СВО) встретился с учениками одной из местных школ. Об этом рассказали в сообществе республиканского отделения фонда «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте».

На одном из снимков с мероприятия, опубликованном изданием «Без формата», видно лежащего на тканевых носилках школьника в бронежилете с нашивкой «груз 200 — мы вместе».

В сообщении пресс-службы отделения фонда говорится, что амуницию боец СВО принес с собой и «позволил ребятам на практике почувствовать на себе часть солдатской ноши».

Нашивку «груз 200 — мы вместе» связывают с ЧВК «Вагнер», такую носил, в частности, основатель компании Евгений Пригожин. На фотографии с мероприятия на амуниции также можно заметить еще одну нашивку, напоминающую патч «Вагнера».

Ранее в одной из школ Белгородской области появилась парта в честь забившего ножом женщину бойца СВО. В 2020-м году россиянина приговорили к 12 годам колонии строгого режима, он получил свободу после службы в отряде «Шторм Z».

