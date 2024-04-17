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15:11, 17 апреля 2024Экономика

В Санкт-Петербурге фура обрушила расположенные над дорогой ветхие трубы

В Санкт-Петербурге на грузовик упали расположенные над дорогой трубы

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге фура снесла расположенные над проезжей частью трубы, из-за чего они упали на грузовик, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Салова Фрунзенского района. 17 апреля около 12:00 машина задела трубы, после чего одна из конструкций рухнула на автомобиль. В МВД уточнили, что никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку. Движение по улице Салова от улицы Самойлова до улицы Софийской временно перекрыто.

Ранее сообщалось, что в одном из дворов подмосковного Пушкина провалилась земля под детской площадкой. Инцидент произошел по адресу Московский проспект, дом 57, корпус 4. На опубликованном видео показана огромная яма, которая образовалась возле горки. В провале видно текущую воду. Причиной произошедшего стала коммунальная авария. Под площадкой лопнула труба коллектора, после чего там подмыло почву и образовался провал.

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      Мария Черкасова
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