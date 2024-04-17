Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. О предупреждающем сигнале сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

К посту приложено видео, в котором местным жителям, находящимся дома и не знающим о месте ближайшего укрытия, посоветовали закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Остальных призвали проделать аналогичные действия, после чего взять вещи первой необходимости, документы, телефон и деньги и спуститься в безопасное место.

Подробности о причинах воздушной тревоги Развожаев не сообщил.

Ранее жители крымского Джанкоя услышали взрывы в районе местного аэродрома. По их словам, в районе четырех утра прозвучали несколько громких хлопков. Как утверждает Baza, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект семью или восемью баллистическими ракетами. Как сообщили очевидцы, неподалеку от аэродрома начался пожар, причина которого неизвестна.