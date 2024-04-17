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20:14, 17 апреля 2024Мир

В штабе «Альтернативы для Германии» провели обыск

В штабе партии «Альтернатива для Германии» в Ганновере провели обыск

Фото: Christoph Reichwein /Globallookpress.com

В Германии провели обыск в штабе партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Ганновере после лишения иммунитета двух депутатов. Об этом сообщает Welt.

«По словам лидера АдГ Франка Ринка, обвинения выдвигаются против его заместителя Ансгара Шледде. Перед рейдом парламент земли Нижняя Саксония снял иммунитет с двух неназванных депутатов, открыв путь для уголовных расследований», — отмечается в материале издания.

Предполагается, что членам партии выдвигаются обвинения в финансовых махинациях со взносами в партийный фонд.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в сотрудничестве с Россией. Она также добавила, что партия якобы участвует в распространении российской пропаганды.

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      Максим Габриелян
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