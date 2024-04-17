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16:22, 17 апреля 2024Бывший СССР

В США подсчитали количество бежавших с Украины от мобилизации призывников

Politico: за время конфликта с Украины выехало более 650 тысяч призывников

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За все время конфликта с территории Украины от мобилизации бежало более 650 тысяч призывников. Количество выехавших из страны уклонистов подсчитали журналисты издания Politico.

«Прежний всплеск патриотического пыла, когда призывные пункты были переполнены добровольцами, испарился. По нашим оценкам, 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули свою страну, большинство из них тайно пересекли границу», — говорится в публикации.

Корреспондент из США также поделился личным наблюдением, что около трети пассажиров, которые покидали страну на поезде вместе с ним — были мужчинами призывного возраста.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство обладает данными о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации. Он добавил, что в министерстве уже проводят проверки по собранным данным.

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      Глеб Палехов
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