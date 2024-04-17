В Запорожье рассказали об утрате ВСУ занятых в ходе контрнаступления позиций

Рогов: ВСУ утратили занятые в ходе контрнаступления позиции под Урожайным

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили часть позиций под селом Урожайное на времевском направлении, занятые в ходе летнего контрнаступления. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления», — отметил он.

Политик также подчеркнул, что российским военным удалось полностью вернуть под свой контроль первую линию обороны, а сейчас ведутся бои за низину. Он также отметил, что в настоящий момент Урожайное находится в серой зоне и за него продолжаются бои.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что самые активные бои в регионе идут под Авдеевкой и Часовым Яром. По его словам, несмотря на продвижения российских военных, говорить о сроках взятия Часова Яра сейчас говорить преждевременно.