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05:23, 17 апреля 2024Из жизни

Женщина променяла работу в полиции на вебкам и не пожалела

Фото: @summer_foxofficial

Жительница Великобритании променяла работу в полиции на вебкам-индустрию и не пожалела о своем решении. Об этом сообщает Daily Star.

31-летняя уроженка США Лана Хакаби рассказала, что в прошлом была моделью на телеканале для взрослых Babestation, однако ей не давала покоя детская мечта о работе в полиции. В конце концов она сдала необходимые экзамены и стала полицейским констеблем. Однако спустя два года женщина поняла, что охрана общественного порядка не приносит ей должного удовольствия. По словам Хакаби, работа была скучной и ограничивалась лишь помощью гражданам в бытовых конфликтах. «Но мне хотелось немного больше драйва, ведь я привыкла, что в США всегда бурлит жизнь», — говорит она.

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В результате Хакаби вернулась на Babestation и продолжила общаться с клиентами за деньги. Женщина отметила, что благодаря работе в полиции у нее появились навыки, которые помогают ей в вебкам-индустрии. Она объяснила, что некоторые клиенты звонят ей, чтобы поговорить о проблемах в личной жизни. А во время службы в правоохранительных органах Хакаби нередко приходилось консультировать людей по подобным вопросам.

«Чаще всего они ссорятся, а вы пытаетесь решить проблему. Так что в этом плане все то же самое: вербальные навыки и умение разговаривать с людьми. Но, очевидно, полиция — это совсем другое!» — отмечает она.

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