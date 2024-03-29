Девушка бросила порно-карьеру из-за Бога

В США успешная модель OnlyFans бросила порно-карьеру и приняла крещение. Ее историю публикует Fox News.

Нала Рэй из штата Иллинойс родилась в семье священника, однако в 2020 году получила предложение стать порномоделью на OnlyFans и согласилась. Девушка быстро вошла в один процент самых популярных создательниц контента для взрослых на платформе. Но в 2024 году она крестилась и отказалась от высоких заработков в порно.

Рэй рассказала, что к этому ее подтолкнул новый возлюбленный. «Если честно, это было какое-то безумие. Он набожный христианин. Он начал молиться за меня, присылал мне цитаты из Библии. Стал проявлять любовь, которая не имеет ничего общего с обычной романтикой», — поделилась воспоминаниями американка.

Она также сказала, что популярность OnlyFans растет из-за социальных сетей, где постоянно рекламируются самые успешные модели. «Это очень плохо влияет на молодежь. Подобная карьера дает им славу, заставляет думать, что там какая-то удивительная жизнь», — заявила Рэй.

Девушка считает, что платформу возглавляют мужчины, которые специально рекламируют моделей, чтобы «управлять женщинами и получать процент с этого». Она уверена, что карьера в порно ничем не отличается от проституции, а главы OnlyFans фактически являются обычными сутенерами.

В сети по-разному отнеслись к тому, что Рэй решила отказаться от греховной жизни. Многие написали, что «ей уже не спастись», однако другие заявили, что «рады видеть, как люди выбирают Иисуса».

Fox News отмечает, что один процент самых популярных моделей OnlyFans приносит платформе 33 процента доходов. При этом большая часть создателей контента получает около 180 долларов в месяц (16,6 тысячи рублей).

Ранее 19-летняя порномодель из Австралии рассказала, чего лишилась после начала карьеры в OnlyFans. «Главный недостаток этой работы заключается в двух вещах: я осталась без семьи и друзей и слишком быстро повзрослела», — сказала она.