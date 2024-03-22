19-летняя модель OnlyFans раскрыла главные минусы работы в порно

Порномодель из Австралии рассказала, чего лишилась после начала карьеры на OnlyFans. Об этом пишет News.com.au.

19-летняя Мэдди Миллер из штата Западная Австралия утверждает, что начала работать в порноиндустрии сразу после окончания школы в 2023 году. Девушка быстро добилась определенной известности и сейчас зарабатывает на своих фото и видео около 2,5 тысячи австралийских долларов в месяц (152 тысячи рублей).

При этом она призналась, что создание контента для взрослых многого ее лишило. «Главный недостаток работы на OnlyFans заключается в двух вещах: я осталась без семьи и друзей и слишком быстро повзрослела», — сказала Миллер.

Она осознавала, что ее изображения в обнаженном виде будут распространяться по сети, но не ожидала предательства от близких людей. По словам девушки, недавно она отправилась в поход с друзьями и обнаружила, что один из них был ее подписчиком. Он прямо на месте начал показывать ее фото и видео другим. «Трудно принять, что люди, которых я когда-то считала друзьями, показывали мое порно другим в шутку за моей спиной», — пожаловалась Миллер.

Австралийка также призналась, что работа на OnlyFans оказалась совсем не такой, как ей казалось сначала. «Я ушла с постоянной работы и думала, что теперь буду занята только по несколько часов в неделю. Но теперь я постоянно думаю о работе 24 часа в сутки», — сказала Миллер. Она добавила, что съемки в порно очень быстро превращаются в такое же рутинное занятие, как и любой другой способ заработка.

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