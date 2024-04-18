Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 18 апреля 2024Мир

Генсек ООН обратился к Ирану и Израилю

Генсек ООН Гутерриш призвал закончить «кровавый цикл возмездия» Ирана и Израиля
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал закончить «кровавый цикл возмездия» между Ираном и Израилем. Его слова приводит РИА Новости.

«Пришло время положить конец кровавому циклу возмездия. Пришло время остановиться», — отметил Гутерриш, комментируя недавние удары по территории Израиля.

По словам генсека ООН, международному сообществу необходимо объединиться, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В противном случае эта ситуация обернется «разрушительными последствиями для гражданского населения», добавил он.

Он добавил, что для урегулирования ситуации в регионе необходимо признать независимость и суверенитет Палестины.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами. После этого генсек ООН Гутерриш осудил иранский удар и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Раскрыто праздничное меню москвичей

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      Россия отреагировала на желание Аргентины сотрудничать с НАТО

      Российский режиссер умер в 72 года

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Суперъяхты перестали продаваться из-за антироссийских санкций

      Украина попросила у Запада средства для оплаты отечественного оружия

      Бывший ведущий «Дома-2» рассказал о предательстве Бузовой

      Онколог предупредил россиян о провоцирующей рак диете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше