Генсек ООН обратился к Ирану и Израилю

Генсек ООН Гутерриш призвал закончить «кровавый цикл возмездия» Ирана и Израиля

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал закончить «кровавый цикл возмездия» между Ираном и Израилем. Его слова приводит РИА Новости.

«Пришло время положить конец кровавому циклу возмездия. Пришло время остановиться», — отметил Гутерриш, комментируя недавние удары по территории Израиля.

По словам генсека ООН, международному сообществу необходимо объединиться, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В противном случае эта ситуация обернется «разрушительными последствиями для гражданского населения», добавил он.

Он добавил, что для урегулирования ситуации в регионе необходимо признать независимость и суверенитет Палестины.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами. После этого генсек ООН Гутерриш осудил иранский удар и призвал к немедленному прекращению боевых действий.