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00:16, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым

Маск: поражение Украины в конфликте с Россией было легко предсказать

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией было легко предсказуемым. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в социальной сети Х, его слова приводит РИА Новости.

Предприниматель обратил внимание на одну из публикаций. В ней пользователь выложил два скриншота статей издания Politico. У первой был заголовок: «Украина побеждает — и меняется», а у второй «Украина движется к поражению». Публикацию он сопроводил подписью: «Как все начиналось и как все обстоит сейчас». Запись увидел Маск и прокомментировал.

«Это было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал», — написал Маск.

В заключение пользователь выразил сожаление в связи с тем, что позицию бизнесмена активно критиковали американские СМИ.

Ранее владелец компании Tesla заявил, что преследование Вашингтоном идеи вечной войны на Украине вместо реальных целей является проблемой. Он подчеркнул, что у конфликта нет конечной цели.

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      Евгений Силаев
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