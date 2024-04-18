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10:51, 18 апреля 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о плотности российского огня на направлении Урожайного

Украинский пленный Погребняк: позиции ВСУ у Урожайного находятся под огнем

Фото: РИА Новости

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Урожайного находятся под интенсивным артиллерийским воздействием. О плотности российского огня рассказал украинский пленный Евгений Погребняк, фрагмент его допроса публикует ТАСС.

«Наше командование отправила нас на смерть в лесополосу Урожайного, где систематически ведутся обстрелы. Обстрелы дронами, скидываются гранаты, удары авиацией. Нам просто нечем обороняться, это верная смерть», — рассказал Погребняк.

Он добавил, что оказался в плену добровольно, после того как российский беспилотник скинул листовку с призывом сдаваться.

Ранее стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ на авдеевском направлении. По информации Министерства обороны России, оружие сложило целое подразделение десантников.

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      Глеб Палехов
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