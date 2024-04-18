Пленный рассказал о плотности российского огня на направлении Урожайного
Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Урожайного находятся под интенсивным артиллерийским воздействием. О плотности российского огня рассказал украинский пленный Евгений Погребняк, фрагмент его допроса публикует ТАСС.
«Наше командование отправила нас на смерть в лесополосу Урожайного, где систематически ведутся обстрелы. Обстрелы дронами, скидываются гранаты, удары авиацией. Нам просто нечем обороняться, это верная смерть», — рассказал Погребняк.
Он добавил, что оказался в плену добровольно, после того как российский беспилотник скинул листовку с призывом сдаваться.
Ранее стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ на авдеевском направлении. По информации Министерства обороны России, оружие сложило целое подразделение десантников.