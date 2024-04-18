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01:31, 18 апреля 2024Россия

В Белгороде отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в среду, 17 апреля, в 22:56 по московскому времени. «В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — подчеркнул губернатор.

Ранее российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над Белгородской областью. По предварительным данным, в результате попытки атаки Вооруженных сил Украины никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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