В Белгороде отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в среду, 17 апреля, в 22:56 по московскому времени. «В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — подчеркнул губернатор.

Ранее российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над Белгородской областью. По предварительным данным, в результате попытки атаки Вооруженных сил Украины никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.