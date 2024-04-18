Женатый мужчина притворился сутенером ради бесплатного секса с проститутками

Мужчина из Сингапура прикинулся сутенером ради бесплатного секса. Об этом пишет Straits Times

42-летнего Чэня Цзэлиня приговорили к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения за два эпизода мошенничества и один эпизод шантажа с угрозой распространить материалы интимного содержания.

Женатый сингапурец в 2020 году разместил на платформе Locanto объявление о поиске двух девушек для эскорт-агентства. В октябре с ним связалась 40-летняя женщина и предложила свою кандидатуру. Цзэлинь пообещал женщине десять клиентов в неделю и предложил ей «пробную сессию», чтобы проверить ее навыки в постели. Она согласилась взять с него 65 долларов (около шести тысяч рублей) вместо обычной цены в 450 долларов (около 42 тысяч рублей). После этой встречи она связалась с потенциальным сутенером лишь в апреле следующего года. Цзэлинь объяснил молчание тем, что проститутка «не оправдала его ожиданий» и предложил повторную пробную сессию. Женщина отказалась, заподозрив неладное.

Увидев то же объявление, в 2021 году с Цзэлинем связалась 20-летняя девушка, которая начала заниматься проституцией, чтобы оплатить долги, которые у нее появились из-за мошенников. После встречи в отеле Цзэлинь сказал, что ей нужно взять специальные уроки и похудеть, прежде чем она сможет начать работать на него.

В июле Цзэлинь начал встречаться с 34-летней китаянкой, которую нашел в приложении для свиданий. Вскоре после начала отношений он предложил ей выбрать между незащищенным сексом или интимной съемкой. А после этого начал угрожать, что покажет их интимные переписки ее работодателю, если она не согласится позировать ему голой. Позже Цзэлинь шантажировал женщину этими материалами, а вскоре начал называть ее «секс-рабыней», у которой нет никаких прав. Так он принуждал женщину к регулярным интимным отношениям. В конце концов жертва Цзэлиня обратилась в полицию.

Ранее эскортница и порномодель Рошель Гуандик рассказала о клиентах и призналась, что чувствует себя «грязной». Работница секс-индустрии заявила, что в прошлом ради денег она соглашалась на поступки, которые заставляли ее чувствовать отвращение к себе.