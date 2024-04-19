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13:54, 19 апреля 2024Экономика

Арендодатель посуточных квартир скрыл от налоговой 84 квартиры

Белорусский арендодатель посуточных квартир скрыл от налоговой 84 квартиры

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom

Белорусской налоговой сообщили о жителе, который зарабатывал на сдаче 85 квартир в посуточную аренду, но налог с дохода он выплачивал лишь от одного жилья, пишет портал Newgrodno.by.

Кто именно сообщил о предпринимателе в органы, не раскрывается — вероятно, это был «тайный доброжелатель». В рамках расследования была арендовано жилье в Белоозерске. Выручку с аренды 84 квартир арендодатель не отражал в налоговых декларациях. Кроме того, как позднее выяснили в Министерстве по налогам и сборам республики, с 2019 по 2023 годы мужчина использовал незарегистрированный кассовый аппарат.

В итоге наймодатель получил штраф в размере 1920 белорусских рублей. Также его обязали уплатить налоги с дохода от аренды каждой квартиры за последние пять лет.

В то же время в России об уплате налогов при сдаче квартир заявила только треть арендодателей. Большинство сдают жилье как физлица, самозанятым числится каждый пятый наймодатель. В 2023 году совокупные поступления от налогов с посуточной аренды составили 4,4 миллиарда рублей, а общие доходы арендодателей в этом сегменте составили 231,2 миллиарда рублей.

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      Виктория Клабукова
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