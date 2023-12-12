Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:40, 12 декабря 2023Среда обитания

Россиян уличили в неуплате одного налога

РБК: только треть арендодателей заявили об уплате налогов при сдаче квартир

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Только треть российских арендодателей (32 процента) платят налоги с принадлежащего им жилья, когда сдают его в краткосрочную аренду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

При этом в исследовании говорится, что доля арендодателей, уплачивающих налоги, в последнее время растет. Среди тех, кто платит налоги, больше всего владельцев апартаментов (49 процентов), а также тех, кто сдает несколько объектов (60 процентов), и домохозяйств с ежемесячным доходом в 100 тысяч рублей и более (46-54 процента).

Большинство арендодателей сдают жилье как физические лица, каждый пятый зарегистрирован как самозанятый (20 процентов) и платит налог на профессиональный доход. Каждый десятый (10 процентов) сдает квартиры в статусе индивидуального предпринимателя, крайне редко встречаются юридические лица (два процента).

Материалы по теме:
Уникальное озеро на грани экологической катастрофы. Как его собираются спасать при помощи человеческих волос?
Уникальное озеро на грани экологической катастрофы.Как его собираются спасать при помощи человеческих волос?
14 ноября 2023
Богачей Кремниевой долины обвиняют в афере на миллиарды долларов. Как они захватывают земли ради нового города-утопии?
Богачей Кремниевой долины обвиняют в афере на миллиарды долларов.Как они захватывают земли ради нового города-утопии?
17 ноября 2023

Почти половина (42 процента) опрошенных заявили, что сдают жилье в краткосрочную аренду только с заключением договора. Среди них 53 процента — владельцы апартаментов, 77 процентов — владельцы нескольких объектов, а также арендодатели с доходом от 100 тысяч рублей (49-59 процента).

В 2023 году совокупные поступления от налогов с посуточной аренды составили 4,4 миллиарда рублей, а общие доходы арендодателей в этом сегменте составили 231,2 миллиарда рублей.

Ранее россиянам напомнили, что перед сдачей квартиры в аренду важно проверить ее состояние, а также провести ремонт при необходимости. Это поможет как повысить стоимость жилья, так и исключить претензии будущего квартиранта.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В российском детсаду выдали грамоты с гербом Украины. Скандал закончился увольнениями

      Дело по факту мародерства возбудили против бывшего мэра Макеевки Голощапова

      Названы главные инфлюэнсеры года в России

      У крупнейшего мобильного оператора Украины начались обыски

      Названо число способных купить жилье в России

      Евросоюз разработал схему передачи замороженных активов России Украине

      Названы условия конфискации имущества у нарушителей ПДД

      Россияне расхотели покупать квартиры на вторичном рынке

      В США рассказали о самом эффективном российском истребителе

      Украинку осудили на пять лет за обеспечение деятельности батальона «Айдар»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости