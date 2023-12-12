Россиян уличили в неуплате одного налога

РБК: только треть арендодателей заявили об уплате налогов при сдаче квартир

Только треть российских арендодателей (32 процента) платят налоги с принадлежащего им жилья, когда сдают его в краткосрочную аренду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

При этом в исследовании говорится, что доля арендодателей, уплачивающих налоги, в последнее время растет. Среди тех, кто платит налоги, больше всего владельцев апартаментов (49 процентов), а также тех, кто сдает несколько объектов (60 процентов), и домохозяйств с ежемесячным доходом в 100 тысяч рублей и более (46-54 процента).

Большинство арендодателей сдают жилье как физические лица, каждый пятый зарегистрирован как самозанятый (20 процентов) и платит налог на профессиональный доход. Каждый десятый (10 процентов) сдает квартиры в статусе индивидуального предпринимателя, крайне редко встречаются юридические лица (два процента).

Почти половина (42 процента) опрошенных заявили, что сдают жилье в краткосрочную аренду только с заключением договора. Среди них 53 процента — владельцы апартаментов, 77 процентов — владельцы нескольких объектов, а также арендодатели с доходом от 100 тысяч рублей (49-59 процента).

В 2023 году совокупные поступления от налогов с посуточной аренды составили 4,4 миллиарда рублей, а общие доходы арендодателей в этом сегменте составили 231,2 миллиарда рублей.

Ранее россиянам напомнили, что перед сдачей квартиры в аренду важно проверить ее состояние, а также провести ремонт при необходимости. Это поможет как повысить стоимость жилья, так и исключить претензии будущего квартиранта.