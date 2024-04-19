Боец СВО из Петербурга доверил карту знакомой и потерял более 900 тысяч рублей

Боец СВО из Петербурга доверил банковскую карту знакомой и потерял 900 тысяч руб

Боец специальной военной операции (СВО) из Санкт-Петербурга доверил банковскую карту знакомой и потерял более 900 тысяч рублей. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, 52-летний рядовой несколько дней назад вернулся с передовой. Почти сразу же он пошел в полицию. Горожанин попросил привлечь к ответственности 48-летнюю приятельницу.

По мнению рядового, она внаглую снимала деньги с его банковской карты, пока он был на спецоперации. Правоохранители начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге военнослужащий без правой руки пожаловался на подругу и ее любовника, которые забрали у него более миллиона рублей. Он пояснил, что его 49-летняя сожительница обманным путем забрала у него крупную сумму денег. После этого она уехала с любовником в родной город Воткинск в Удмуртии.