«Девочке-бэтмену» провели первую операцию по восстановлению кожи в России

Американке Луне Феннер провели операцию по восстановлению кожи в Петербурге

Четырехлетней девочке из США с «маской Бэтмена» сделали первую операцию по восстановлению кожи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Американка Луна Феннер родилась с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) почти на все лицо, которое прозвали «маской Бэтмана». Американские врачи отказали родителям в лечении из-за необходимости делать целую серию сложных пластических операций. В 2021 году за сложную задачу взялись врачи из Краснодарского края. Они сделали ряд операций по удалению родимого пятна с лица Феннер. Однако теперь из-за обширных рубцов у девочки не до конца закрываются глаза. Помочь ребенку согласились в Санкт-Петербурге.

Оперировать Феннер решила доктор медицинских наук и руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова. 19 апреля ей провели первую операцию, которая продлилась два часа. Луне Феннер имплантировали специальные тканевые экспандеры для расширения здоровой кожи.

Впереди у девочки еще девять хирургических вмешательств. Ей уберут экспандеры и сделают пластику века, чтобы глаза начали закрываться. В Санкт-Петербурге ей проведут порядка пяти эстетических операций, рассказала ТАСС доктор медицинских наук и руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова. «Об эстетике, конечно, тоже речь идет, но тут в первую очередь медицинские показания — необходимо восстановить веки», — объясняет она.

Серия операций обойдется Феннерам в 3,5 миллиона рублей. Родители девочки выбрали Россию, потому что в других странах подобные операции намного дороже.

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