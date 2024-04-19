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18:17, 19 апреля 2024Экономика

Российские продавцы техники попросили защиты от покупателей

Минпромторг рассмотрит жалобу компаний на портящих купленную технику клиентов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Министерство промышленности и торговли России рассмотрит жалобу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на принявшую катастрофические масштабы мошенническую практику возвратов техники. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщают РИА Новости.

Речь идет о том, что отдельные потребители намеренно портят технику, после чего получают компенсацию через суды. По оценкам АКИТ, совокупный ущерб, причиненный такими действиями, исчисляется миллиардами рублей.

В ассоциации считают, что активностью занимаются организованные группы мошенников, защитить себя от которых сами продавцы не могут. Суды встают на сторону «пострадавших потребителей», а ретейлеры вынуждены платить. Из-за этого АКИТ хочет провести рабочее совещание вместе с представителями Генпрокуратуры и крупнейшими компаниями.

При этом проблема носит региональный характер — заметнее всего она проявляется в Поволжье. Например, количество исков по поводу бракованных телефонов Apple и Samsung в Самаре превышало их число в Москве.

Источник на рынке бытовой техники и электроники рассказал, что суммы требований к пяти крупнейшим ретейлерам уже превысили 500 миллионов рублей. Сами компании называют такую практику «потребительским терроризмом». По их мнению, осадить мошенников можно было бы с помощью более качественной экспертизы неисправной техники, в рамках которой эксперты несли бы ответственность за качество работы, а также ограничением размера штрафа стоимостью товара.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что регулятор пока не может победить кибермошенников, ограничиваясь тем, что «бьет их по хвостам». По ее словам, несмотря на все усилия, перелома добиться не удается, число случаев только растет.

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      Платон Щукин
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