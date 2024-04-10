Набиуллина признала отсутствие успеха в борьбе с кибермошенниками

Глава ЦБ Набиуллина заявила об отсутствии перелома в борьбе с кибермошенниками

Центробанк пока не может победить кибермошенников, ограничиваясь тем, что «бьет их по хвостам». Об этом на представлении отчета в Госдуме за 2023 год заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РБК.

Она признала, что несмотря на все усилия добиться перелома не удается. Чтобы добиться успеха, необходимо искать другие решения. По словам председателя ЦБ, на встрече с членами фракций Госдумы вопрос дополнительных мер обсуждался более подробно.

Одной из самых распространенных схем обмана граждан в регуляторе считают телефонное мошенничество. В прошлом году объем операций, проведенных без согласия клиента, вырос на 11,5 процента, до 15,8 миллиарда рублей, а самих трансакций стало больше на треть — 1,17 миллиона.

В ходе того же выступления Набиуллина перечислила шесть условий, выполнение которых позволит бороться с бедностью в стране. Решение проблемы мошенников и финансовых злоумышленников, наряду со снижением инфляции и закредитованности, стало одним из них.

При этом глава ЦБ считает, что акцент в борьбе с бедностью необходимо делать в первую очередь на гражданах с невысокими доходами, которые оказываются в наиболее сложном положении в кризисные периоды.