ЦБ перечислил шесть шагов для борьбы с бедностью в России

Глава ЦБ Набиуллина: снижение инфляции — одно из условий борьбы с бедностью в РФ

В рамках борьбы с бедностью в России необходимо выполнить ряд шагов, включая шесть ключевых условий. О них рассказала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Первым условием должно стать снижение темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке. В качестве второго фактора она назвала усиление защиты от чрезмерной закредитованности. Помимо этого, в стране необходимо усилить борьбу с мошенниками и финансовыми злоумышленниками.

Еще одним важным шагом может стать поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, добавила Набиуллина. Кроме того, необходимо более активно внедрять программы для улучшения финансовой грамотности населения. Другим немаловажным фактором борьбы с бедностью, по ее словам, является развитие финпродуктов для людей с невысокими доходами. К числу таковых она отнесла социальный счет и соцвклад.

При этом она подчеркнула, что акцент в борьбе с бедностью в России нужно делать в первую очередь на гражданах с невысокими доходами. Именно они зачастую оказываются в наиболее уязвимом положении в кризисных ситуациях. Вышеуказанные финансовые продукты и программы финграмотности, как уточнила она, помогут им «использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения».

Ранее Набиуллина заявила о сохранении высоких темпов роста российской экономики в первом квартале 2024 года. Динамику далось выправить после замедления роста ВВП РФ в конце 2023-го. Она также заявила, что опасения экспертов по поводу того, что повышение ключевой ставки «поставит крест» на перспективах роста экономики, не оправдались.