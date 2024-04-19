Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:33, 19 апреля 2024Экономика

Дома в российском регионе затопило нечистотами после ремонта канализации

В Кировской области после ремонта канализации дома затопило нечистотами

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Дома в поселке Аркуль Кировской области с осени затоплены фекалиями. Жильцы винят в этом коммунальщиков, недавно ремонтировавших систему водоотведения, передает портал «Первоисточник».

Инцидент произошел на улице Кирова. Подвалы двух жилых домов залило нечистотами на 20 сантиметров. Невыносимый запах доносится до первого этажа, отчего жильцы закупают освежители воздуха. Откачка стоков не помогает — грунт остается сырым.

По словам местных жителей, авария произошла после того, как на участке заменили трубу канализации. Сельчане убеждены, что работы были проведены неправильно. Обновленный участок трубы лежит на меньшей глубине. «Система водоотведения по улице Кирова пролегает на глубине от 4 до 4,5 метров. Но новую трубу положили на глубине 3 метра. Мы самостоятельно делали замеры», — пояснили жильцы домов.

За помощью они неоднократно обращались в местную и районную администрацию. Ситуацией заинтересовались в Народном фронте. Общественники пожаловались в прокуратуру.

Ранее в Энгельсе пенсионерка вместе с унитазом провалилась в затопленный стоками подвал, где она провела несколько часов. Собственники годами добиваются признания дома ветхим. Однако комиссии аварийность здания не подтверждают.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Командир спас летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22. Он принудительно катапультировал их, а сам остался в самолете

      Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы на интервью с Дуровым

      Страны G7 выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

      Допрос расправившегося с москвичом из-за парковки мигранта попал на видео

      Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям

      Шольц сравнил Украину с поливом растений

      Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение

      Квартира россиян сгорела из-за холодильника

      Нетаньяху напомнил Бербок о нацизме во время ссоры из-за Газы

      На Сахалине заметили самостоятельно проверяющего здоровье бездомного кота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше