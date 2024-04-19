Дома в российском регионе затопило нечистотами после ремонта канализации

В Кировской области после ремонта канализации дома затопило нечистотами

Дома в поселке Аркуль Кировской области с осени затоплены фекалиями. Жильцы винят в этом коммунальщиков, недавно ремонтировавших систему водоотведения, передает портал «Первоисточник».

Инцидент произошел на улице Кирова. Подвалы двух жилых домов залило нечистотами на 20 сантиметров. Невыносимый запах доносится до первого этажа, отчего жильцы закупают освежители воздуха. Откачка стоков не помогает — грунт остается сырым.

По словам местных жителей, авария произошла после того, как на участке заменили трубу канализации. Сельчане убеждены, что работы были проведены неправильно. Обновленный участок трубы лежит на меньшей глубине. «Система водоотведения по улице Кирова пролегает на глубине от 4 до 4,5 метров. Но новую трубу положили на глубине 3 метра. Мы самостоятельно делали замеры», — пояснили жильцы домов.

За помощью они неоднократно обращались в местную и районную администрацию. Ситуацией заинтересовались в Народном фронте. Общественники пожаловались в прокуратуру.

Ранее в Энгельсе пенсионерка вместе с унитазом провалилась в затопленный стоками подвал, где она провела несколько часов. Собственники годами добиваются признания дома ветхим. Однако комиссии аварийность здания не подтверждают.