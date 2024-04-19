Коллекцию часов Шумахера продадут на аукционе за 452 миллиона рублей

Коллекцию часов гонщика Шумахера продадут на аукционе за 452 миллиона рублей

Коллекцию часов семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера продадут на аукционе за сотни миллионов рублей. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, коллекцию покажут на выставке в Нью-Йорке в начале мая, после чего 13 мая состоятся торги в Женеве. Организатором мероприятия выступит аукционный дом Christie. Предполагается, что с продажи часов гонщика удастся выручить как минимум 4,8 миллиона долларов (452 миллиона рублей).

Отмечается, что на аукцион будут выставлены часы таких люксовых марок, как Audemars Piguet, F.P. Journe и Rolex. Некоторые из них создавали специально для бывшего спортсмена.

27 декабря младший брат экс-гонщика Ральф Шумахер оценил вероятность возвращения к полноценной жизни Михаэля. Он рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. В результате полученной травмы спортсмен впал в кому. Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.