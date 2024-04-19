Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:59, 19 апреля 2024Ценности

Коллекцию часов Шумахера продадут на аукционе за 452 миллиона рублей

Коллекцию часов гонщика Шумахера продадут на аукционе за 452 миллиона рублей

Фото: Kai Pfaffenbach KP/ AA / Reuters

Коллекцию часов семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера продадут на аукционе за сотни миллионов рублей. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, коллекцию покажут на выставке в Нью-Йорке в начале мая, после чего 13 мая состоятся торги в Женеве. Организатором мероприятия выступит аукционный дом Christie. Предполагается, что с продажи часов гонщика удастся выручить как минимум 4,8 миллиона долларов (452 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Деньги на воду Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Деньги на водуТонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
13 июля 2020
«Это отличный способ накопить на квартиру» Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
«Это отличный способ накопить на квартиру»Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
3 февраля 2022

Отмечается, что на аукцион будут выставлены часы таких люксовых марок, как Audemars Piguet, F.P. Journe и Rolex. Некоторые из них создавали специально для бывшего спортсмена.

27 декабря младший брат экс-гонщика Ральф Шумахер оценил вероятность возвращения к полноценной жизни Михаэля. Он рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. В результате полученной травмы спортсмен впал в кому. Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заявил, что конфликт на Украине можно завершить уже сегодня. Какое условие поставили России?

      Российские пациенты пожаловались на массовую замену лечебной терапии

      Раскрыт новый способ мошенничества на сайтах знакомств

      Коллекцию часов Шумахера продадут на аукционе за 452 миллиона рублей

      Россиянка впала в кому после укола у косметолога

      Студенты из России выиграли чемпионат мира по программированию

      В российском регионе таможенники пресекли контрабанду морских деликатесов

      Крид подвергся критике за фото с антироссийским блогером с Украины

      В России умер бывший «мебельный король»

      Турист промахнулся при прыжке в море со скалы, упал на камни и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше