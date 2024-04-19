Лавров рассказал о срыве планов США разместить ракеты на Украине

Лавров: Россия не согласилась на размещение американских ракет на Украине

США предлагали России согласиться с их намерением разместить ракеты средней и меньшей дальности на Украине, однако отказ Москвы привел к срыву американских планов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Он говорит: "(...) Давайте, может быть, посмотрим и договоримся, что эти ракеты можно размещать, в том числе на Украине, но мы будем готовы ограничить количество таких ракет на Украине"», — передает Лавров слова Госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам главы МИД, на фоне планов США по размещению ракет на Украине не нужно «объяснять, почему стала неизбежной специальная военная операция».

Лавров также выразил мнение, что западные страны из страха потерять роль гегемона утратили суверенитет и «легли» под США.