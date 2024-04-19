Лавров заявил о легших под США западных странах

Лавров: Запад лег под США и испытывает страх за утрату гегемонии

Западные страны, испытывая страх за утрату гегемонии, при этом легли под США. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Помимо этого страха за утрату гегемонии они еще очень откровенно, может быть, даже не подозревая сами, что они откровенничают таким образом, дают понять, что США главные, и они все легли под Соединенные Штаты», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Запад перечеркнул любые перспективы конференции по Украине в Швейцарии ультиматумом Москве.