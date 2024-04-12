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15:36, 12 апреля 2024Мир

Лавров указал Западу на провал конференции по Украине из-за ультиматума России

Лавров: Запад перечеркнул любые перспективы конференции по Украине в Швейцарии

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Запад перечеркнул любые перспективы конференции по Украине в Швейцарии ультиматумом России. На это западным странам указал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

«Они нас не собираются приглашать, они просто откровенно заявили, что сначала нужно оформить коллективный ультиматум России. Это просто уже перечеркивает любые шансы на какой-либо успех этой швейцарской затеи», — сказал дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что план урегулирования конфликта на Украине, который будет обсуждаться на конференции в Швейцарии, несовместим с инициативой Китая по достижению мира. По его словам, в своей инициативе по мирному урегулированию Швейцария защищает интересы США и их союзников

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      Семен Александров
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