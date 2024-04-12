Лавров назвал швейцарскую формулу мира на Украине несовместимой с планом Китая

Лавров: швейцарский план урегулирования на Украине и инициатива КНР несовместимы

План урегулирования конфликта на Украине, который будет обсуждаться на конференции в Швейцарии, несовместима с инициативой Китая по достижению мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Китайский план из 12 пунктов и швейцарская "формула" несовместимы», — заявил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что в своей инициативе по мирному урегулированию Швейцария защищает интересы США и их союзников, пытаясь принудить как можно больше стран к «ультиматуму в адрес России».

Дипломат добавил, что совместить планы Китая и Швейцарии было бы равносильно попытке «поставить ежа и трепетную лань в одну упряжку».

Ранее МИД России заявил о недоверии к Швейцарии как к нейтральной площадке конференции из-за ее открытой поддержки Украины в конфликте.