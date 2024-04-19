МИД России заявил о бессмысленности нападения на Европу

Лавров: России нет смысла нападать на европейские страны

Россия не намерена атаковать европейские страны из-за бессмысленности подобного решения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Лишь бы пугать и стращать... Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, на Украине мы это сделать не позволим», — отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что заявления о возможной атаке со стороны России используются политиками Европы, чтобы получить больше средств на финансирование боевых действий на Украине. Лавров отметил, что сообщения о российской угрозе — не столько «паранойя», сколько «более хитроумный план».

Лавров также заявил, что страны Запада, испытывая страх за утрату гегемонии, «легли» под США.