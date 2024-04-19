На борту российского пассажирского самолета произошла утечка топлива

Утечка топлива из двигателя произошла на борту летевшего в Самару самолета

На борту самолета российской авиакомпании Red Wings произошла утечка топлива. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Екатеринбурга в Самару пассажирским лайнером в пятницу, 19 апреля. О течи из правого двигателя доложил командир воздушного судна.

Отмечается, что спустя шесть минут борт вернули на стоянку. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

Ранее в апреле в самолет Embraer ERJ-195 авиакомпании Austrian Airlines ударила молния. Инцидент случился с летевшим из Вены в Неаполь лайнером в понедельник, 15 апреля, спустя примерно 40 минут после начала рейса. В момент происшествия на борту воздушного судна находились пассажиры.