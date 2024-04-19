WP: ВСУ осознают, что мобилизация мало изменит ситуацию из-за нехватки снарядов

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознают, что мобилизация мало изменит ситуацию на фронте из-за нехватки снарядов. Об этом рассказали журналисты газеты The Washington Post (WP).

По их словам, бойцы также понимают, что Израиль и Украина неравноценны для США и их союзников. Многие из них считают, что Вашингтон нарушил свое обещание помогать Киеву столько, сколько потребуется.

«Они не пытались казаться дипломатичными, от них шла горечь, грусть и обеспокоенность... призыв новых военных мало что изменит, если не будет артиллерии, чтобы прикрывать пехоту», — пишет издание.

Журналист отметил, что встретился с военнослужащими под Харьковом, они расстроены тем, что могут только копать окопы вместо атак. У них нет ни оружия, ни боеприпасов, однако в качестве помощи из Польши им прислали экскаватор.

Под Краматорском бойцы жалуются на необходимость экономить снаряды калибра 155 миллиметров, уже полтора года они могут использовать их только в определенных случаях. У ВСУ также не хватает средств радиоэлектронной борьбы, в то время как российские войска применяют их против украинских дронов, заключил обозреватель.

Ранее офицер Восточного командования Украины предрек новый прорыв России на фронте. По его словам, целью российских войск станет продвижение к городу Покровску, который является важным транспортным узлом для Вооруженных сил Украины.

