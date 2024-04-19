В ВСУ допустили, что новое наступление России будет направлено на Покровск

Офицер Восточного командования Украины предрек новый прорыв РФ на фронте. По его словам, целью российских войск станет продвижение к городу Покровск, который является важным транспортным узлом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом неназванный украинский офицер рассказал телеканалу CNN.

«Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла — Константиновку, Покровск и Большая Новосилка», — добавил он.

Ранее советник украинского премьер-министра Юрий Бойко раскрыл секрет успеха ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по энергетическим объектам, заявив, что российские войска поменяли тактику. Как он утверждает, системы противовоздушной обороны (ПВО) не могут обеспечить стопроцентное уничтожение целей — эффективность колеблется от 60 до 80 процентов.