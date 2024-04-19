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13:05, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о невозможности ВСУ остановить российское наступление

The Economist: Россия может с легкостью достичь украинских позиций

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Из-за нехватки вооружения Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить российское наступление. Такое мнение приводится в материале британском журнале The Economist.

«Поскольку у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, Российская армия теперь может с легкостью достичь украинских позиций», — заявляется в материале западного издания.

Ссылаясь на слова украинского военного, издание также отмечает, что в украинской армии с самого начала вооруженного конфликта наблюдался дефицит артиллерии. Помимо этого, с декабря нехватка боеприпасов стала более ощутимой, сообщает The Economist.

Ранее журналисты американского агентства Bloomberg заявили о том, что Украину ожидает скорое поражение. Причиной грядущего провала ВСУ они назвали нехватку боеприпасов.

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