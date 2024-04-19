Bloomberg: Украину ожидает скорое поражение из-за нехватки боеприпасов

Западные союзники Украины встревожены тем, что Вооруженные силы страны (ВСУ) ожидает скорое поражение на фоне нехватки боеприпасов. Провал Киева на фронте предрекли журналисты агентства Bloomberg, базирующегося в США.

«Запасы боевых припасов ВСУ истощаются, некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет больше защищаться», — говорится в статье.

Журналисты агентства обратили внимание на то, что ВСУ испытывают серьезные трудности в том, чтобы отражать атаки Вооруженных сил России. По этой причине, как подчеркивается в материале, украинский лидер Владимир Зеленский уже несколько месяцев просит у своих западных союзников выделить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы.

Ранее обозреватель журнала Foreign Policy Оз Катерджи в материале также заявил о критической нехватке боеприпасов у ВСУ. По мнению журналиста, Украина медленно укрепляет свои позиции, что открывает новые возможности для продвижения армии России вперед.