Звезда «Остина Пауэрса» избавится от квартиры с многомиллионной скидкой

Звезда «Остина Пауэрса» Майк Майерс продаст пентхаус в США на $2,5 млн дешевле

Канадский актер Майк Майерс, известный по роли Остина Пауэрса в одноименной трилогии, сделал многомиллионную скидку на свой пентхаус в США. Об этом сообщает New York Post.

Недвижимость расположена в нью-йоркском районе Уэст Челси и теперь стоит на 2,5 миллиона долларов дешевле, чем в прошлом году, когда ее впервые выставили на продажу. Новому владельцу придется заплатить 17,5 миллиона долларов.

Пентхаус занимает целый этаж в доме, который спроектировал архитектор Томас Юул-Хансен. Площадь квартиры — 522 квадратных метра. Внутри есть четыре спальни и столько же ванных комнат, отдельный санузел, две террасы почти по 75 квадратных метров, гостиная с дровяным камином, библиотека, кабинет, который при необходимости может стать пятой спальней, и кухня с изготовленной на заказ дубовой мебелью, барной стойкой и отдельным холодильником для вина.

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