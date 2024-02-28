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05:13, 29 февраля 2024Среда обитания

Гомер Симпсон решил избавиться от квартиры в Санта-Барбаре

NYP: звезда «Симпсонов» Дэн Кастелланета избавится от квартиры в Санта-Барбаре
Дэн Кастелланета

Дэн Кастелланета. Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Американский актер Дэн Кастелланета, подаривший голос Гомеру Симпсону, решил избавиться от недвижимости в Санта-Барбаре. За квартиру на побережье океана звезда озвучки просит 4,5 миллиона долларов (414 миллионов рублей), пишет New York Post (NYP).

Свой калифорнийский кондоминиум актер приобрел в 2015 году. Тогда сделка обошлась Кастелланете чуть больше, чем в три миллиона долларов (276 миллионов рублей).

Дом довольно новый и построен в 2011 году. Экстерьер выдержан в нейтральной цветовой гамме. Квартира имеет открытую планировку, в ней две спальни и две ванные. Гостиная, столовая и кухня плавно перетекают друг в друга. Дубовые полы и газовый камин придают жилью особое очарование. Кухня снабжена передовой бытовой техникой, а в пол встроены радиаторы отопления.

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Выход на крытую веранду, окруженную пальмами, возможен прямо из спальни. Ассоциация домовладельцев предлагает доступ к пляжу, бассейну с джакузи и теннисным кортам. На территории дома организована круглосуточная охрана.

Помимо главы анимационной семейки, Кастелланета озвучил еще свыше трех десятков персонажей «Симпсонов». На постоянной основе его голосом в мультсериале говорят клоун Красти, садовник Уилли, Барни Гамбл и мэр Куимби. Касталланета является бессменным участником проекта на протяжении 35 сезонов — с 1989 года.

Ранее риелторы подсчитали стоимость дома знаменитой мультсемейки, существуй он на самом деле. Недвижимость в спрингфилдской субурбии обошлась бы в 450 тысяч долларов (41 миллион рублей). Агентов по недвижимости впечатлила собственность Гомера — четыре спальни, две ванных, гостиная с эркером, живая изгородь во дворе. Повысила ценник и развитая инфраструктура — близость к школе и аэропорту.

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      Виктория Клабукова
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