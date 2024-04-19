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00:11, 19 апреля 2024Мир

Швеция допустила отправку на Украину ЗРК Patriot

Премьер Швеции Кристерссон допустил отправку на Украину ЗРК Patriot

Фото: Philipp Schulze / Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил возможность отправки Киеву одного из четырех зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, имеющихся у вооруженных сил страны. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, системы противовоздушной обороны (ПВО) в подходящем объеме могут принести Украине большую пользу. «Я не собираюсь обещать, что Швеция выберет именно Patriot. Я бы не стал исключать этого, но не хочу обещать это прямо сейчас», — подчеркнул он.

По словам политика, такое решение может быть принято на фоне настойчивого требования Евросоюза и НАТО об увеличении военной помощи Украине.

Ранее стало известно, что у Киева закончились ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и зенитно-ракетных комплексов Iris-T.

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      Марина Совина
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