Швеция допустила отправку на Украину ЗРК Patriot

Премьер Швеции Кристерссон допустил отправку на Украину ЗРК Patriot

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил возможность отправки Киеву одного из четырех зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, имеющихся у вооруженных сил страны. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, системы противовоздушной обороны (ПВО) в подходящем объеме могут принести Украине большую пользу. «Я не собираюсь обещать, что Швеция выберет именно Patriot. Я бы не стал исключать этого, но не хочу обещать это прямо сейчас», — подчеркнул он.

По словам политика, такое решение может быть принято на фоне настойчивого требования Евросоюза и НАТО об увеличении военной помощи Украине.

Ранее стало известно, что у Киева закончились ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и зенитно-ракетных комплексов Iris-T.