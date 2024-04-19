Потерявший сознание пассажир был выдворен из самолета и лишился 5 тысяч долларов

CTV News: пассажира выдворили из самолета из-за потери сознания

Пассажир Toronto Air Transat потерял сознание во время посадки на рейс и был выдворен из самолета членами экипажа. Об этом сообщает CTV News.

Уточняется, что Шон Мехта путешествовал вместе с семьей из Барселоны в Торонто. Когда остальные пассажиры уже сели в самолет, мужчина вдруг почувствовал головокружение и упал в обморок. Некоторое время его приводили в чувство медики в аэропорту.

В результате обследования Мехте разрешили лететь, однако пилот отказался брать его на борт. Члены экипажа переживали, что он снова почувствует себя плохо во время полета. Пассажиру пришлось забронировать новый рейс на следующий день, а также гостиницу на ночь. Из-за этого он лишился 5 тысяч долларов.

Ранее в аэропорту Манчестера полиция штурмовала самолет авиакомпании EasyJet из-за пассажира, устроившего дебош во время полета. Офицеры, прибывшие по вызову бортпроводников, поднялись на борт после посадки воздушного судна, которое прилетело из Парижа.