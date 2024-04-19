Пророссийское подполье в Херсоне: СБУ пытает подозреваемых в связях с Россией

Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град рассказал о пытках Службой безопасности Украины (СБУ) подозреваемых в связах с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Если найдут что-то, что связывает тебя с Россией или левым берегом, тебя заберут. Будут применять физические и психологические меры воздействия», — сообщил подпольщик.

По его словам, после этого человек либо пропадает, либо отправляется в СИЗО Николаевской, Одесской или Днепропетровской области с обвинением в коллаборационизме.

«У украинского режима есть свои пыточные и изоляторы, но это временное решение, и, как правило, после нехитрого дознания тех, кого они считают предателями, отправляют по тюрьмам и изоляторам Украины», — рассказал Град, добавив, что «особо опасных» несогласных с режимом отправляют в Киев.

Ранее вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики Руслан рассказал, что сотрудники СБУ применяли к нему пытки.

Он заявил, что они предпринимали попытки пилить ему ногу напильником и ножовкой и отрезать пальцы секатором. Кроме того, Руслана били током, обливали бензином и имитировали казнь.