Пророссийское подполье в Херсоне заявило о захвате оружия НАТО

Подполье «Русский Херсон» заявило о захвате натовского вооружения

Пророссийское подполье в Херсоне «Русский Херсон» заявило о захвате натовского вооружения, передает ТАСС.

Организация заявила, что оружие НАТО удалось взять при помощи соратников, служащих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Стрелковое вооружение и гранатометы будут использоваться для боевой работы.

«Теперь у нас есть возможность использовать натовское оружие с пользой для нашего общего дела по уничтожению [украинских] боевиков», — передают подпольщики.

По их словам, оружие будет применяться для помощи наступающим частям Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что ВС России поразили артиллерийскую установку ВСУ и группу операторов БПЛА на правом берегу Днепра благодаря подпольщикам в Херсоне.