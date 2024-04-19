Пророссийское подполье в Херсоне заявило о захвате оружия НАТО
Подполье «Русский Херсон» заявило о захвате натовского вооружения
Пророссийское подполье в Херсоне «Русский Херсон» заявило о захвате натовского вооружения, передает ТАСС.
Организация заявила, что оружие НАТО удалось взять при помощи соратников, служащих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Стрелковое вооружение и гранатометы будут использоваться для боевой работы.
«Теперь у нас есть возможность использовать натовское оружие с пользой для нашего общего дела по уничтожению [украинских] боевиков», — передают подпольщики.
По их словам, оружие будет применяться для помощи наступающим частям Вооруженных сил России.
Ранее стало известно, что ВС России поразили артиллерийскую установку ВСУ и группу операторов БПЛА на правом берегу Днепра благодаря подпольщикам в Херсоне.