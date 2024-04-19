Работница птицефабрики из Новосибирска выиграла в лотерею 29 миллионов рублей

Жительница Новосибирской области Савченко выиграла в лотерею 29 миллионов рублей

Жительница Новосибирской области Наталья Савченко выиграла в лотерею десятки миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Без Формата».

Кладовщица рассказала, что отмечала числа в билете интуитивно и даже не надеялась на победу. Работница спонтанно приобрела счастливый билет. В итоге в 6587-м тираже она выиграла 29 миллионов рублей. По словам женщины, она увидела в приложении многомиллионную сумму через неделю.

«Это было нечто! Я сделала скриншот экрана с суммой и отправила дочери. Внутри все трепетало, пока ждала ее ответ, — рассказала работница птицефабрики. — Спросонья она позвонила и удивленным голосом сказала: "Не может быть!" Я до сих пор не пришла в себя от такой удачи».

Россиянка решила, что потратит деньги на квартиру для дочери, а часть приза пожертвует на благотворительность. Оставшиеся средства помогут ей закрыть долги перед банком. «Семья говорит, что удача оказалась на моей стороне за доброту и жизнерадостность», — высказалась Савченко в заключение.

Ранее сообщалось, что житель Курской области Евгений Прозоров стал обладателем крупной суммы денег благодаря лотерее. Мужчина, работающий водителем, рассказал, что начал участвовать в лотерее около года назад и наконец выиграл миллион рублей.