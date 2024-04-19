Россия повысила пошлину на ввоз пива из недружественных стран

Россия в 2,5 раза повысила пошлину на импорт пива из недружественных стран

Россия повысила пошлину на импорт пива из недружественных стран. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Ранее пошлина за литр пива составляла 4 евроцента. Теперь ставку подняли до 0,1 евро за литр.

Минпромторг пояснил, что мера не является запретительной. Увеличение пошлины позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей. В ведомстве уточнили, что доля пива из недружественных стран в общей структуре потребления не превышает 5 процентов.