Стало известно о ракетном ударе Израиля по объекту в Иране

ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Об этом передает ABC News со ссылкой на американского чиновника.

При этом иранские журналисты, по данным агентства Reuters, сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по своей дипломатической миссии.

Ранее, 1 апреля, Израиль атаковал здание рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. Позже в сирийском Минобороны уточнили, что в результате атаки было разрушено иранское консульство.