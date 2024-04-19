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18:55, 19 апреля 2024Моя страна

Студенты из России выиграли чемпионат мира по программированию

Baza: студенты из НИУ ВШЭ выиграли чемпионат мира по программированию

Кадр: Telegram-канал Baza

Команда «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) выиграла чемпионат мира по программированию среди студенческих команд. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Финалы соревнований 2022-2023 годов, проведение которых несколько раз откладывалось, проходили в египетском Луксоре.

Студенты из ВШЭ выиграли финал 2023 года, опередив Пекинский университет, который, в свою очередь, выиграл финал-2022. Команда из другого российского университета, МФТИ, заняла третье место в финале-2023 и пятое — в финале-2022.

Ранее в апреле студент Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) Игорь Карташевский придумал новый способ быстро вылечить зубы. Учащийся третьего курса стоматологического факультета презентовал свою разработку на VIII Всероссийском открытом конкурсе молодых ученых и студентов в Москве.

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