Студенты из России выиграли чемпионат мира по программированию

Baza: студенты из НИУ ВШЭ выиграли чемпионат мира по программированию

Команда «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) выиграла чемпионат мира по программированию среди студенческих команд. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Финалы соревнований 2022-2023 годов, проведение которых несколько раз откладывалось, проходили в египетском Луксоре.

Студенты из ВШЭ выиграли финал 2023 года, опередив Пекинский университет, который, в свою очередь, выиграл финал-2022. Команда из другого российского университета, МФТИ, заняла третье место в финале-2023 и пятое — в финале-2022.

Ранее в апреле студент Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) Игорь Карташевский придумал новый способ быстро вылечить зубы. Учащийся третьего курса стоматологического факультета презентовал свою разработку на VIII Всероссийском открытом конкурсе молодых ученых и студентов в Москве.