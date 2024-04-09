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17:58, 9 апреля 2024Моя страна

Российский студент придумал новый способ быстро вылечить зубы

Студент КубГМУ Карташевский предложил в лечении зубов применить стволовые клетки

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Студент Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) Игорь Карташевский придумал новый способ быстро вылечить зубы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Учащийся третьего курса стоматологического факультета презентовал свою разработку на VIII Всероссийском открытом конкурсе молодых ученых и студентов в Москве. Он предложил в лечении ротовой полости пациента применить специальный каркас пульпы зуба со стволовыми клетками, который врач может получить в результате химической обработки.

Жюри, состоящее из профессоров кафедр терапевтической и хирургической стоматологии Российского университета медицины Минздрава России, отметило научную работу Карташевского и признало лучшей. Отмечается, что награждение состоится в июне на Дне науки молодежи МГМСУ имени А.И. Евдокимова.

В мае прошлого года сообщалось, что ученые КубГМУ создали уникальную технологию восстановления нервов.

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      Мария Винар
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