Российские ученые создали уникальную технологию восстановления нервов

Кубанские ученые создали уникальную технологию восстановления нервов

В Кубанском государственном медицинском университете (КубГМУ) ученые создали уникальную технологию восстановления нервов. Об этом они рассказали в беседе с «Лентой.ру».

Отмечается, что предлагаемая технология позволит снизить стоимость лечения, а также обеспечит быстрое функциональное восстановление конечностей.

Ученые объяснили, что в настоящее время при компрессиях и травмах нервов конечностей, а также травмах и параличах лицевого нерва применяют здоровые участки собственных нервов — аутографты. При этом при использовании данной технологии появляются патологические нарушения в донорской зоне, а результаты хирургического лечения далеко не всегда удовлетворительны.

Альтернативой традиционному методу является использование нервных кондуитов — полых трубок, изготовленных из силикона или коллагена, с помощью которых соединяют отростки нерва ученые Кубанского государственного медицинского университета

Ученые КубГМУ же разработали принципиально новый подход к восстановлению нервов — это использование децеллюляризированного матрикса периферического нерва. После специальной обработки в результате применения метода децеллюляризации в получаемом материале не содержатся клетки и продукты их распада и в значительной степени сохраняется сложная структурная организация ткани и ее молекулярный состав.

«На данный момент проведены пересадки разработанных нами по уникальной технологии биоимплантов для восстановления дефектов седалищных нервов животных», — рассказывала заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией КубГМУ, кандидат медицинских наук Карина Мелконян.

Технология имплантации достаточно сложная и требует специальных навыков работы с микрохирургической аппаратурой, которая позволяет точно сопоставить биоимплант с частями поврежденного нерва Карина Мелконян заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией КубГМУ

Также ученые поделились, что исследование проводилось в рамках стратегического проекта КубГМУ «Развитие и трансляция инновационных наукоемких технологий здоровьесбережения и регенеративной медицины» программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

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